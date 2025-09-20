Putin si racconta vincitore sta all’Europa difendere Kiev Parla l’amb Zazo

Il momento è delicato, la prospettiva del raggiungimento di una pace a breve termine si sta allontanando. Il bilancio della politica di appeasement adottata da Donald Trump nei confronti della Russia “è stato finora fallimentare”, perché “il presidente americano ha fatto uscire la Russia dall’isolamento internazionale e ha rinunciato alla richiesta di una tregua quale condizione necessaria per l’avvio dei negoziati, accogliendo la tesi di Vladimir Putin secondo cui occorre prima addivenire a un accordo per rimuovere le cause profonde del conflitto; e inoltre gli Stati Uniti hanno momentaneamente sospeso le sanzioni nei confronti della Russia”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Putin si racconta vincitore, sta all’Europa difendere Kiev. Parla l’amb. Zazo

In questa notizia si parla di: putin - racconta

Ucraina, Zelensky: "Putin racconta favole, come se non fosse responsabile della guerra"

Alexander Baunov, saggista fuggito dalla Russia di Putin, racconta le dittature fasciste del ventesimo secolo in Spagna, Portogallo e Grecia. E le rilegge alla luce delle moderne autocrazie a #pordenonelegge - X Vai su X

Alexander Baunov, saggista fuggito dalla Russia di Putin, racconta le dittature fasciste del ventesimo secolo in Spagna, Portogallo e Grecia. E le rilegge alla luce delle moderne autocrazie a #pordenonelegge Vai su Facebook

Russia e Usa possono dirsi vincitori della Terza Guerra Mondiale: a perdere, Cina e Ue; La Russia tra euforia e calcoli: «L'Ucraina? Putin si sente abbastanza forte per arrivare all'obiettivo finale»; Il mago del Cremlino: ascesa e caduta del nuovo Rasputin.

Putin e il mistero sul «contenitore per le feci» portato in Alaska: cosa c'è dietro e come sta davvero - Durante il recente vertice in Alaska con il presidente statunitense Donald Trump, il russo Vladimir Putin è apparso in buona forma, nonostante le speculazioni sulla sua salute che continuano a ... Come scrive ilmessaggero.it

Trump-Putin, cosa è successo in Alaska e cosa cambia ora: Donald “umiliato”, Vladimir vincitore, Ucraina in attesa e Ue (per ora) esclusa - Si è concluso così, ad Anchorage, in Alaska, l’atteso summit tra Donald Trump e Vladimir Putin sulla crisi ... Si legge su leggo.it