Putin sceglie l’escalation | Trump non interverrà in Ucraina

Secondo quanto riportato da Bloomberg, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe ormai maturato la convinzione che la strategia dell'escalation militare rappresenti l'unica via utile per piegare l'Ucraina a negoziati alle condizioni imposte da Mosca. Alla base di questa valutazione, ci sarebbe anche la certezza che il presidente americano Donald Trump, tornato alla Casa Bianca, non abbia intenzione di impegnarsi a fondo per sostenere le difese di Kiev. L'incontro avvenuto poche settimane fa in Alaska avrebbe consolidato nella leadership russa la percezione che Washington non voglia, né possa, imprimere una svolta decisiva al conflitto.

