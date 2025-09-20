Putin all’Intervision | Apprezziamo le nostre tradizioni rispettiamo quelle di altri

(Adnkronos) – "Noi apprezziamo le nostre tradizioni e rispettiamo quelle degli altri". E' quanto ha detto Vladimir Putin nel messaggio ai partecipanti alla finale di questa sera dell'Intervision Song Contest, il concorso musicale che il Cremlino ha riportato in vita come alternativa "patriottica" e "tradizionalista" all'Eurovision, da cui Mosca è stata esclusa dopo l'invasione dell'Ucraina . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

