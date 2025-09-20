Punizioni così sono sempre più rare | che gol di Stach!

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli highlights di Wolverhampton-Leeds 1-3: avanti con Krejci, i padroni di casa si fanno rimontare da Calvert-Lewin, Stach (splendida punizione) e dal gol dell'ex Milan Okafor. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

