Pulizie notturne. Sistema Ambiente ha attivato uno speciale servizio di spazzamento.

Prosegue con costanza e regolarità il piano di interventi messo in campo dal Comune di Lucca e da Sistema Ambiente per garantire pulizia, decoro e sicurezza nelle principali zone di accesso al centro storico e nella prima periferia. Da circa venti giorni è infatti attivo lo spazzamento meccanizzato notturno, svolto tra mezzanotte e le sei del mattino, che interessa i viali, le piste ciclabili e pedonali, i parcheggi pubblici, le rotonde, gli spartitraffico e le porte di ingresso alla città. Il servizio viene effettuato con una spazzatrice di grande capienza (5 m³) dotata di una spazzola speciale per i marciapiedi, di una barra lava strade e di una lancia idropulitrice che permette la disinfezione delle superfici più sporche e difficili da trattare.

