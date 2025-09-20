Pulizia della spiaggia di Boccadarno | raccolte oltre 5 tonnellate di rifiuti
Una mattinata per riportare la spiaggia di Boccadarno, lato San Rossore, al suo stato naturale, con la rimozione di tutta la spazzatura che nelle ultime settimane si era qui depositata in arrivo dal mare e dai fiumi. Dopo lo stop estivo necessario per non disturbare le nidificazioni di fratino e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
19/9/25. Ecco alcune foto significative della pulizia di un tratto di spiaggia di Sottomarina da parte degli studenti della scuola media Nicolò De Conti nell'ambito dell'iniziativa "Puliamo il mondo". Stamattina i ragazzi, coadiuvati dagli insegnanti e dalle guide nat Vai su Facebook
