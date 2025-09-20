Pulizia della spiaggia di Boccadarno | raccolte oltre 5 tonnellate di rifiuti

Una mattinata per riportare la spiaggia di Boccadarno, lato San Rossore, al suo stato naturale, con la rimozione di tutta la spazzatura che nelle ultime settimane si era qui depositata in arrivo dal mare e dai fiumi. Dopo lo stop estivo necessario per non disturbare le nidificazioni di fratino e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Spiaggia di Boccadarno: oltre 5 tonnellate di spazzatura rimosse in una mattinata - Una mattinata per riportare la spiaggia di Boccadarno, lato San Rossore, al suo stato naturale con la rimozione di tutta la spazzatura che nelle ultime ...

