Pulisic travolgente il Milan espugna il Friuli battendo 3-0 l’Udinese

Almeno a giudicare da quanto visto in campo al Friuli, il Milan sembra aver assimilato le lezioni di Max Allegri. I rossoneri si confermano una delle difese meno battute d’Europa, trovando nella verve e nella tecnica di Christian Pulisic la chiave per mettere sotto l’Udinese e tornare a casa con i tre punti. L’undici di Allegri approfitta di ogni incertezza dei friulani per chiudere i conti tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa con la doppietta dell’americano e la rete di Fofana. Una volta chiusa la partita, c’è pure spazio per qualche esperimento e il debutto dello svizzero Athekame al posto dell’applauditissimo Modric, ancora una volta determinante sulla mediana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pulisic travolgente, il Milan espugna il Friuli battendo 3-0 l’Udinese

