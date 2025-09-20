Pulire caditoie e tombini per evitare allagamenti la Protezione civile spiega come

Lanazione.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 20 settembre 2025 – Si è tenuto stamani, all’ingresso del parco di Villa Strozzi in via Pisana 77 a Firenze, zona Monticelli, l’incontro con il Nucleo operativo di Protezione civile di Firenze, gli Angeli del Bello e l’amministrazione comunale per apprendere come mettersi in sicurezza pulendo tombini e caditoie. Una mattinata aperta a tutti dedicata alla prevenzione, ma anche all’emergenza, con momenti di teoria e di pratica che non a caso viene svolta all’ingresso del parco: non solo perché nell’ex casetta del guardiano di Villa Strozzi ha sede il Nucelo operativo, ma anche perché questo tratto di via Pisana, dove la collina precipita velocemente nella pianura, è un punto di territorio particolarmente fragile che durante i temporali vede spesso arrivare torrenti di fango e foglie dal soprastante bosco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pulire caditoie e tombini per evitare allagamenti la protezione civile spiega come

© Lanazione.it - Pulire caditoie e tombini per evitare allagamenti, la Protezione civile spiega come

In questa notizia si parla di: pulire - caditoie

Il Comune fa pulire le 20mila caditoie della città, Micalizzi: «Fondamentale per prevenire allagamenti»

Pulire caditoie e tombini per evitare allagamenti, la Protezione civile spiega come; Colle Val d’Elsa: al via la pulizia di caditoie e tombini per una città più sicura e pulita; Il Comune fa pulire le 20mila caditoie della città, Micalizzi: «Fondamentale per prevenire allagamenti».

pulire caditoie tombini evitarePulire caditoie e tombini per evitare allagamenti, la Protezione civile spiega come - A Firenze stamani un incontro con il Nucleo operativo, gli Angeli del Bello e l'amministrazione comunale: “Disostruire in via preventiva, mentre comincia ad accumularsi acqua è già tardi, chiunque può ... Segnala lanazione.it

Tombini e caditoie, lavori contro le bombe d’acqua - Sono iniziati gli interventi di pulizia delle caditoie e dei tombini nei comuni di Civitella, Galeata e Santa Sofia, nelle frazioni e nei piccoli nuclei delle campagne. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pulire Caditoie Tombini Evitare