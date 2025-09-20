Pugliesi male | Lecce-Cagliari 1-2 Palermo-Bari 2-0 Calcio

Gli anticipi nei campionati di calcio di serie A e B hanno riguardato la Puglia. Serie A, quarta giornata: il Lecce era passato in vantaggio nel primo quarto di gara con Tiago Gabriel. Il Cagliari ha poi pareggiato, nel primo tempo per poi passare in vantaggio su rigore: doppietta di Belotti che ha così segnato i suoi primi gol nella squadra sarda, nella serata in cui ha giocato la sua 350ma partita in serie A. Risultato finale, Lecce-Cagliari 1-2. In classifica il Lecce resta all’ultimo posto con 1 punto. Il Cagliari è a quota 7. Per il campionato di serie B, il Palermo ha superato il Bari per 2-0 con reti nella ripresa di Le Douaron (che segnò anche in Palermo-Bari della scorsa stagione) e Gomes nel recupero. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

