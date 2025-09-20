Puglia | aumenta la spesa energetica per famiglie e imprese Regione capofila in Italia per l' energia rinnovabile

Di seguito il comunicato: Solo per le bollette luce e gas le famiglie residenti in Puglia hanno speso nel 2024 una media di circa 1.900 euro a nucleo, mentre sul fronte delle imprese la spesa energetica regionale è stata pari a 3,27 miliardi, con una previsione di crescita a 3,87 miliardi nel 2025. Alla base di tali costi elevati non solo l’andamento delle tariffe di luce e gas sul mercato, ma anche e soprattutto una cattiva gestione delle utenze e una errata scelta dei fornitori e delle offerte disponibili, che fa lievitare la spesa a carico di famiglie e imprese fino al +20% all’anno. I dati sono emersi oggi nel corso dell’incontro “ Utility manager: ruolo, riconoscimento e applicazioni pratiche nelle pubbliche amministrazioni e comunità energetiche rinnovabili “, organizzato dall’associazione degli utility manager Assium alla Nuova fiera del levante di Bari, al quale ha partecipato l’On. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

