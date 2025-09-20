PSVITA TIE Arriva su PS Vita | Un Viaggio Onirico nella Routine e nel Vuoto Esistenziale

Esiste una bellezza strana e malinconica nella ripetizione, nella routine che scandisce le nostre giornate. È un conforto, ma anche una prigione. TIE (A Game About Depression) non è solo un gioco, è un’esperienza introspettiva che esplora proprio questo dualismo, immergendo il giocatore in un flusso di coscienza digitale fatto di pixel e di profonda angoscia esistenziale. Immagina di vivere una settimana, forse più, in cui ogni giorno è identico al precedente. È la vita del nostro protagonista, una vita che conosciamo bene: sveglia, lavoro, routine. Ma presto, in questo ciclo apparentemente infinito, qualcosa inizia a incrinarsi. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net