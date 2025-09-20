PSVITA Libera Spazio Vero sulla tua PS Vita | Presentiamo PSV Cleaner di theheroGAC

Quante volte hai visto quel temuto avviso “Memoria insufficiente” proprio mentre stavi per scaricare un nuovo homebrew o un gioco? La nostra amata PS Vita, soprattutto con l’esplosione della scena homebrew, accumula nel tempo una grande quantità di file temporanei, cache e log che occupano spazio prezioso senza offrire alcun beneficio. Pulire manualmente queste cartelle è noioso e potenzialmente rischioso. Ma la soluzione è finalmente qui: PSV Cleaner, uno strumento potente e intuitivo creato da theheroGAC specifically per la community homebrew della PlayStation Vita. Cos’è PSV Cleaner?. PSV Cleaner è un’applicazione user-friendly ma estremamente potente progettata per ripulire in sicurezza la tua PS Vita da tutti i file temporanei non necessari. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net