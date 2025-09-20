PSVITA Libera Spazio Vero sulla tua PS Vita | Presentiamo PSV Cleaner di theheroGAC
Quante volte hai visto quel temuto avviso “Memoria insufficiente” proprio mentre stavi per scaricare un nuovo homebrew o un gioco? La nostra amata PS Vita, soprattutto con l’esplosione della scena homebrew, accumula nel tempo una grande quantità di file temporanei, cache e log che occupano spazio prezioso senza offrire alcun beneficio. Pulire manualmente queste cartelle è noioso e potenzialmente rischioso. Ma la soluzione è finalmente qui: PSV Cleaner, uno strumento potente e intuitivo creato da theheroGAC specifically per la community homebrew della PlayStation Vita. Cos’è PSV Cleaner?. PSV Cleaner è un’applicazione user-friendly ma estremamente potente progettata per ripulire in sicurezza la tua PS Vita da tutti i file temporanei non necessari. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: psvita - libera
[PSVITA] Libera Spazio sulla tua PS Vita con Free Space Analyzer by TheheroGAC: Uno Strumento Essenziale[reiHEN CONTEST]
Libertà e Vita a Gaza Free Palestine Stop al Genocidio Libera Basilicata presidio Senise-Sant'Arcangelo e Articolo 21 dalla parte giusta, senza se e senza ma. #PresidioLiberaPotenza #ElisaClaps #FrancescoTammone #globalsumudflotilla Libera Contro Vai su Facebook
NASA suggerisce vita su Marte, via libera a 120 lanci SpaceX e satelliti militari – Riepilogo notizie spaziali (12–13 settembre 2025); Nuova vita per l’ex scalo merci. Via libera alla bonifica dell’area; Venezia: la Caritas aprirà uno spazio per sette uomini nella transizione tra carcere e vita libera.