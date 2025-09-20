PSVITA Emu4VitaPlus v0.45 | Nuova Release con Interfaccia Migliore e Correzioni!
Salve a tutti i retro-gamer su PlayStation Vita! È con grande piacere che annunciamo il rilascio della nuova versione 0.45 di Emu4VitaPlus, il frontend basato su Libretro che porta l'emulazione multi-piattaforma sulla vostra PS Vita. Questa versione introduce alcune comodità molto richieste dalla community e risolve diversi bug, rendendo l'esperienza di gioco ancora più fluida e intuitiva. Novità Principali della v0.45. Ecco le principali migliorie che troverete in questa release: Ritorno al Sistema dall'UI: Finalmente! Una delle funzioni più richieste è qui. Ora è presente un'opzione nell'interfaccia utente che permette di tornare al sistema operativo della Vita (LiveArea) senza dover forzare la chiusura dell'applicazione.
In questa notizia si parla di: psvita - emu4vitaplus
