PSVITA Emu4VitaPlus v0.45 | Nuova Release con Interfaccia Migliore e Correzioni!

Gamesandconsoles.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salve a tutti i retro-gamer su PlayStation Vita! È con grande piacere che annunciamo il rilascio della  nuova versione 0.45  di  Emu4VitaPlus, il frontend basato su Libretro che porta l’emulazione multi-piattaforma sulla vostra PS Vita. Questa versione introduce alcune comodità molto richieste dalla community e risolve diversi bug, rendendo l’esperienza di gioco ancora più fluida e intuitiva. Novità Principali della v0.45. Ecco le principali migliorie che troverete in questa release: Ritorno al Sistema dall’UI:  Finalmente! Una delle funzioni più richieste è qui. Ora è presente un’opzione nell’interfaccia utente che permette di  tornare al sistema operativo della Vita (LiveArea)  senza dover forzare la chiusura dell’applicazione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

psvita emu4vitaplus v045 nuova release con interfaccia migliore e correzioni

© Gamesandconsoles.net - [PSVITA] Emu4VitaPlus v0.45: Nuova Release con Interfaccia Migliore e Correzioni!

In questa notizia si parla di: psvita - emu4vitaplus

[PSVITA] Emu4VitaPlus 0.4.0: Il Frontend Multiemulatore per PlayStation Vita

[PSVITA] Emu4VitaPlus v0.41: La Rivoluzione degli Emulatori su PlayStation Vita

[PSVITA] Emu4VitaPlus v0.42: Il Frontend Definitivo per Retro Gaming su PlayStation Vita Si Evolve

Cerca Video su questo argomento: Psvita Emu4vitaplus V045 Nuova