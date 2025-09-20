PS2 XEB+ neutrino Launcher Plugin V2.95 | La Guida Completa all’Ultima Versione

Scopri tutto sulla nuova release del plugin essenziale per giocare ai tuoi backup PS2 su Xtreme Elite Boot Plus. È uscita XEB+ neutrino Launcher Plugin V2.9.5, l’ultimo aggiornamento dello strumento fondamentale per trasformare la tua PlayStation 2 in una macchina da gioco completa. Questo plugin, sviluppato da sync-on-luma, permette al dashboard Xtreme Elite Boot Plus (XEB+) di caricare i giochi PlayStation 2 da HDD, MX4SIO, USB, MMCE e persino via rete (UDPBD) utilizzando il loader neutrino. La release V2.9.5, pubblicata appena 10 minuti fa, introduce una correzione mirata ma importante: Fixed VMC group for Grandia III, migliorando la compatibilità e l’esperienza con questo titolo. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

© Gamesandconsoles.net - [PS2] XEB+ neutrino Launcher Plugin V2.9.5: La Guida Completa all’Ultima Versione