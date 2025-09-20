Proteste Pro Pal a Montecitorio delle attiviste di Ultima generazione scattano denunce e fogli di via

Quattro attiviste di Ultima generazione fermate a Roma per manifestazione non preavvisata a sostegno della Palestina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Proteste Pro Pal a Montecitorio delle attiviste di "Ultima generazione", scattano denunce e fogli di via

In questa notizia si parla di: proteste - montecitorio

L’estate di Montecitorio tra look anti-afa e proteste per l’aria condizionata

Oggi il presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia, ha partecipato alla manifestazione organizzata dalla CGIL davanti a Montecitorio per Gaza. La nostra presenza è un segno concreto di vicinanza e solidarietà a chi chiede la fine delle violenze e il rispe Vai su Facebook

Usa, giudice ordina espulsione del leader delle proteste pro-Pal; Vuelta, a Madrid nuove proteste pro-Pal: percorso bloccato, cariche della polizia, tappa annullata; Ddl sicurezza: scontri in piazza a Roma fra polizia e manifestanti.

Proteste Pro Pal a Montecitorio delle attiviste di "Ultima generazione", scattano denunce e fogli di via - Quattro attiviste di Ultima generazione fermate a Roma per manifestazione non preavvisata a sostegno della Palestina. Riporta virgilio.it

Università, si accende la protesta Pro Pal: blitz e scontri a Pisa e Milano - Si infiammano le università italiane per l'occupazione di Gaza, proteste che in alcuni casi sono sfociate in momenti di tensione con le forze dell'ordine. Secondo tg.la7.it