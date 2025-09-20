Gaza City, 20 set. (askanews) - Nelle immagini, paramedici si affrettano a trasferire i palestinesi feriti all'ospedale Al-Shifa di Gaza City, mentre l'esercito israeliano continua con la sua offensiva di terra e ha avvertito gli abitanti che opererà con una "forza senza precedenti", chiedendogli di allontanarsi il prima possibile. L'Idf ha dichiarato di stimare che 480.000 persone siano fuggite dalla fine di agosto. Secondo i numeri dell'agenzia per la Protezione civile di Gaza - che opera sotto l'autorità di Hamas - sono 450.000 le persone andate via. I civili provano a dirigersi verso Sud, ma molti dicono che il viaggio è proibitivo e che non sanno dove andare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Prosegue operazione a Gaza City, morti e feriti all'ospedale Al-Shifa