Pronostico Verona-Juventus | la difesa è sotto esame

Verona-Juventus è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Contro Inter e Borussia Dortmund, tra campionato e Champions, la Juventus ha tirato fuori principalmente il carattere, rimettendo in piedi due partite che sembravano perse. Nel match con i nerazzurri, sabato scorso, la Vecchia Signora si era fatta rimontare nel giro di poco tempo e a 10 minuti dalla fine era addirittura sotto 3-2. Tutto finito? Macché: prima il pari di Thuram e poi la sassata in pieno recupero del giovane montenegrino Adzic hanno mandato in visibilio il pubblico dello Stadium (4-3). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

