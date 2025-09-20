Pronostico Bournemouth-Newcastle | tabù infranto e crisi alle spalle

Ilveggente.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bournemouth-Newcastle è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Inutile nasconderlo, il Newcastle non ha iniziato benissimo la sua stagione e si ritrova a fare i conti con quello che, dati alla mano, è il momento peggiore da quando Howe si è seduto sulla panchina dei bianconeri d’Oltremanica. Anche il debutto in Champions League non è stato dei migliori: il Barcellona è passato in Inghilterra quasi senza soffrire dopo averla sbloccata. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico bournemouth newcastle tab249 infranto e crisi alle spalle

© Ilveggente.it - Pronostico Bournemouth-Newcastle: tabù infranto e crisi alle spalle

In questa notizia si parla di: pronostico - bournemouth

Pronostico Liverpool-Bournemouth: Salah l’uomo della goleada Reds

Bournemouth – Wolverhampton Wanderers: pronostico, probabili formazioni e ultime news Premier League

Pronostico Bournemouth-Brentford: c’è una chiara favorita per il passaggio del turno

pronostico bournemouth newcastle tab249Pronostico Bournemouth-Newcastle: tabù infranto e crisi alle spalle - Newcastle è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostico. Scrive ilveggente.it

pronostico bournemouth newcastle tab249Pronostico Bournemouth-Newcastle 21 Settembre 2025: 5ª Giornata di Premier League - Newcastle Utd in Premier League si svolge domenica 21 settembre 2025 alle 15:00 al Vitality Stadium: analisi, quote e opzioni di scommesse per un match che vede i Cherrie ... Segnala bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Bournemouth Newcastle Tab249