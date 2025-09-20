Bournemouth-Newcastle è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Inutile nasconderlo, il Newcastle non ha iniziato benissimo la sua stagione e si ritrova a fare i conti con quello che, dati alla mano, è il momento peggiore da quando Howe si è seduto sulla panchina dei bianconeri d’Oltremanica. Anche il debutto in Champions League non è stato dei migliori: il Barcellona è passato in Inghilterra quasi senza soffrire dopo averla sbloccata. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bournemouth-Newcastle: tabù infranto e crisi alle spalle