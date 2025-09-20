Pronostico Bologna-Genoa | infranto il tabù dopo 3 anni

Bologna-Genoa è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Un vero e proprio tabù, almeno negli ultimi tre anni. Sì, perché il Bologna in questo lasso di tempo non è mai riuscito a battere il Genoa. L’anno scorso, con due squadre evidentemente diverse e che hanno lottato per obiettivi diversi, sono arrivati un pari e una vittoria ligure – anche se questa nel momento in cui gli emiliani non avevano più nulla da chiedere. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

