Pronostico Bologna-Genoa | infranto il tabù dopo 3 anni
Bologna-Genoa è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Un vero e proprio tabù, almeno negli ultimi tre anni. Sì, perché il Bologna in questo lasso di tempo non è mai riuscito a battere il Genoa. L’anno scorso, con due squadre evidentemente diverse e che hanno lottato per obiettivi diversi, sono arrivati un pari e una vittoria ligure – anche se questa nel momento in cui gli emiliani non avevano più nulla da chiedere. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - bologna
Pronostico Milan-Bologna: accadrà per la quarta volta consecutiva
Pronostico Roma-Bologna: è sempre successo negli ultimi tre precedenti
È il giorno di #MilanBologna Dopo due settimane i rossoneri tornano a giocare in campionato: l’avversaria di oggi è il Bologna, appaiato al Diavolo a quota 3 punti in classifica Il vostro pronostico? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM Vai su Facebook
Oggi Milan-Bologna, terza giornata di Serie A e seconda a San Siro. Come finisce la partita dei rossoneri? Scrivi il tuo pronostico! #MilanBologna #AcMilan #SerieA - X Vai su X
Pronostico Bologna-Genoa: infranto il tabù dopo 3 anni; Bologna-Genoa (sabato 24 maggio 2025 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pomeriggio con mo...; I giocatori più giovani che hanno esordito nella storia del calcio.
Pronostico Bologna-Genoa: infranto il tabù dopo 3 anni - Genoa è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Come scrive ilveggente.it
Bologna-Genoa, il pronostico: Italiano e Vieira a caccia di gol - Genoa quote analisi statistiche precedenti 4ª giornata Serie A in programma sabato 20 settembre alle 15. Riporta gazzetta.it