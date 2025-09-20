Promozione | Casalguidi a Firenze contro il Cubino Ponte a Montelupo Lampo con la Fortis
Dopo il pareggio esterno sul campo dell’Iolo e il passaggio del turno in coppa, il Lampo Meridien esordisce domani sul campo del Giardinetti contro la Fortis Juventus, formazione ritenuta dagli addetti ai lavori una delle principali favorite al successo finale nel campionato di Promozione. Affronta la gara con la formazione al completo. Rientra a disposizione anche l’attaccante Fedi, l’acquisto più importante della sessione estiva del calciomercato, finora assente per motivi personali. La Fortis Juventus ha avuto un brutto avvio di campionato. Nella prima giornata la formazione ospite ha subito una clamorosa sconfitta interna, per tre reti a zero, inflittale dal Pietrasanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
