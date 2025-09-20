Promozione | alle 15 c’è il derby fra granamica e faro gaggio Dozzese-Atletico Castenaso | entrambe puntano all’immediato riscatto
Anche il girone C di Promozione prenderà il via oggi con due anticipi fissati per le 15. A Dozza Imolese andrà in scena la sfida tra la Dozzese e l’ Atletico Castenaso, entrambe sconfitte nell’ultima giornata, mentre a Minerbio si giocherà il derby tutto bolognese tra il giovanissimo Granamica (ancora fermo a quota zero) e il Faro Gaggio (voglioso di riscattare l’amaro ko casalingo di domenica scorsa contro il Felsina). Le altre sei sfide di questa quarta giornata si giocheranno regolarmente domani alle 15,30. Il big match è, senza ombra di dubbio, quello in programma a Borgo Tossignano che vedrà affrontarsi Valsanterno e Valsetta Lagaro, due delle principali favorite per la vittoria finale assieme al Bentivoglio (che ospiterà i ferraresi del Casumaro). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: promozione - derby
