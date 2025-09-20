Omaggio a Pino Daniele su Rai, Ciao Darwin Giovani a Canale 5. Guida ai programmi Tv della serata di sabato 20 settembre 2025. La prima serata di sabato 20 settembre si apre all’insegna della varietà e della riflessione. Rai 1 propone il consueto appuntamento con Affari tuoi, seguito da Pino è – Il viaggio del Musicante, omaggio musicale a Pino Daniele tra parole e note. Su Rai 3, Mario Tozzi guida il pubblico in un viaggio scientifico con Sapiens – Un solo pianeta, mentre La7 accende il dibattito con In altre parole, talk d’attualità. Canale 5 rispolvera l’irriverenza di Ciao Darwin Giovani, mentre su NOVE si discute di politica e società con Accordi & disaccordi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Programmi TV sabato 20 settembre 2025: