Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l'intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest'ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 20 Settembre 2021. Mattina. 07:50 - Scooby-Doo! And Guess Who? - PrimaTv La gang si sposta con la Mystery Machine in giro per il mondo In ogni episodio i nostri amici incontrano un personaggio famoso e insieme risolvono un mistero 08:38 - The Middle A casa di Frankie crolla il lavabo in cucina; peccato che non ci siano soldi per ripararlo Nel frattempo Brick rompe anche il tagliaerba 09:09 - The Middle A causa del lavabo rotto e del fatto che sono senza tavolo da pranzo, Frankie e famiglia decidono di festeggiare il giorno del Ringraziamento in un ristorante VISIONE ADATTA A TUTTI 09:35 - The Middle Sue e' eccitatissima perche' durante il weekend andra' a fare un giro dei college con il padre, per decidere a quale iscriversi l'anno successivo VISIONE ADATTA A TUTTI 10:07 - THE BIG BANG THEORY Durante una cena per la raccolta fondi per la ricerca, Leonard riceve una proposta indecente da una donna VISIONE ADATTA A TUTTI 10:32 - THE BIG BANG THEORY Bernadette dice ad Howard che e' tempo di decidere se vuole andare a vivere con lei o rimanere a casa con sua madre VISIONE ADATTA A TUTTI 10:57 - Due uomini e 12 Berta si e' fatta male alla schiena: Walden le suggerisce di andare in pensione Berta lascia il lavoro e i ragazzi vanno alla ricerca di una nuova governante 11:28 - Due uomini e 12 Walden trascorre del tempo con Jenny e i suoi amici Intanto, Alan e Lyndsey hanno alcune difficolta' e la loro storia d'amore vacilla 11:53 - Due uomini e 12 Alan passa del tempo con il ragazzo di Lyndsey per capire perche' lei lo trovi cosi' attraente Walden incoraggia Jenny ad affrontare seriamente la sua carriera di attrice 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 13:05 - Sport Mediaset Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:48 - Paperissima Sprint Con Juliana Moreira, Vittorio Brumotti e l'immancabile Gabibbo Filmati inediti di papere, gaffe ed errori tv da tutto il mondo ed oltre 270 sketch inediti all'insegna dei tormentoni musicali Pomeriggio.

