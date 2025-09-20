’Progetto futuro’ al gran finale Premiati 80 studenti
Giovani e futuro sono sinonimi naturali, e lo si è visto ieri all’Aula Magna dell’Istituto Ricci Muratori di Ravenna, gremita da oltre 250 persone per la cerimonia conclusiva della sesta edizione di ’Progetto futuro’. L’iniziativa, nata nel 2020 organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta allora da Ernesto Giuseppe Alfieri e ora da Mirella Falconi Mazzotti, in collaborazione con la Secam e il suo amministratore Romeo Tasselli e la Fondazione Golinelli di Bologna, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna e i principali Istituti Comprensivi della città, si è ormai consolidata come un appuntamento annuale atteso e partecipato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
