’Progetto futuro’ al gran finale Premiati 80 studenti

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovani e futuro sono sinonimi naturali, e lo si è visto ieri all’Aula Magna dell’Istituto Ricci Muratori di Ravenna, gremita da oltre 250 persone per la cerimonia conclusiva della sesta edizione di ’Progetto futuro’. L’iniziativa, nata nel 2020 organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta allora da Ernesto Giuseppe Alfieri e ora da Mirella Falconi Mazzotti, in collaborazione con la Secam e il suo amministratore Romeo Tasselli e la Fondazione Golinelli di Bologna, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna e i principali Istituti Comprensivi della città, si è ormai consolidata come un appuntamento annuale atteso e partecipato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8217progetto futuro8217 al gran finale premiati 80 studenti

© Ilrestodelcarlino.it - ’Progetto futuro’ al gran finale . Premiati 80 studenti

In questa notizia si parla di: progetto - futuro

Il Brescia del futuro prende forma: A2a nel progetto di rilancio, ma slitta lo sfratto dal Rigamonti

Rifiuti, il progetto 4R per un futuro più sostenibile

Costruire insieme il futuro. Il progetto partecipativo che dà voce ai cittadini

Sinner & Paolini, gran finale agli Internazionali al Foro Italico. Jasmine oggi contro Coco Gauff, Jannik domani - Sinner & Paolini, gran finale agli Internazionali BNL d’Italia. Da blitzquotidiano.it

Gran finale per la "Pennicanza". Fiorello: "Ci vediamo, forse, a ottobre" - Dopo tre settimane di gag, satira e incursioni surreali, è il momento della pausa ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: 8217progetto Futuro8217 Gran Finale