Il 3 ottobre si entrerà finalmente nel vivo del processo Keu. L’ultima eccezione dei rappresentati della difesa è stata respinta nell’udienza di ieri al Tribunale di Firenze davanti al giudice per l’udienza preliminare Gianluca Mancuso. Nella stessa occasione, quattro dei ventiquattro indagati e sei aziende coinvolti nel processo, di cui la Procura indicava il rinvio a giudizio, hanno chiesto il rito abbreviato. Si tratta di Luca Benvenuti, Claudio Fagioli, Mario Guidelli e Francesca Tartamella. Il giudizio abbreviato è un procedimento speciale previsto dall’ordinamento che prevede il salto della fase dibattimentale, con la decisione nelle mani del gup. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Processo keu con 4 imputati aretini. Chiedono il rito abbreviato. La sentenza può arrivare a ottobre