Probabili formazioni Verona Juve | le ultime sulle possibili scelte di Allegri per la sfida del Bentegodi
Probabili formazioni Verona Juve, le mosse del tecnico per il Bentegodi: conferme in porta e a centrocampo, ma in attacco c’è Conceicao dal 1?. A poche ore dalla sfida contro il Verona del Bentegodi, in programma oggi alle 18:00, Igor Tudor sembra pronto a svelare una Juventus sorprendente e per certi versi inaspettata. Se la vigilia è stata caratterizzata da dubbi e possibili ballottaggi, le ultime indicazioni che filtrano sulla formazione bianconera vanno verso scelte decise e coraggiose. Il tecnico croato conferma la fiducia ai suoi uomini chiave, ma vara al contempo un turnover ragionato in difesa e, a sorpresa, lancia un giocatore che sembrava destinato alla panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: probabili - formazioni
Dove vedere Roma-UniPomezia: streaming e probabili formazioni
Fiorentina si parte: la sfida con il Polissya apre la stagione. Probabili formazioni e dove vederla in tv
Serie A, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Udinese-#Milan - X Vai su X
Ecco le probabili formazioni: chi trionferà in #lazioroma? #goldisegnati #romalazio #derby #asroma #sslazio #formazioni Vai su Facebook
Juventus, la probabile formazione per il Verona; Verona-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Verona-Juventus, probabili formazioni. Tudor difende Di Gregorio: E' titolare.
Verona-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - 4), fanno visita agli scaligeri di Paolo Zanetti nel quarto turno del campionato ... tuttosport.com scrive
Verona-Juventus: le probabili formazioni - Quarta giornata di campionato: in campo Verona e Juventus alle ore 18 di sabato. Scrive zipnews.it