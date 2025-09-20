Probabili formazioni Verona Juve | le ultime sulle possibili scelte di Allegri per la sfida del Bentegodi

Probabili formazioni Verona Juve, le mosse del tecnico per il Bentegodi: conferme in porta e a centrocampo, ma in attacco c’è Conceicao dal 1?. A poche ore dalla sfida contro il Verona del Bentegodi, in programma oggi alle 18:00, Igor Tudor sembra pronto a svelare una Juventus sorprendente e per certi versi inaspettata. Se la vigilia è stata caratterizzata da dubbi e possibili ballottaggi, le ultime indicazioni che filtrano sulla formazione bianconera vanno verso scelte decise e coraggiose. Il tecnico croato conferma la fiducia ai suoi uomini chiave, ma vara al contempo un turnover ragionato in difesa e, a sorpresa, lancia un giocatore che sembrava destinato alla panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

