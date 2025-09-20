alla vigilia. Dopo la convincente vittoria all’esordio in Champions League contro l’ Ajax, l’ Inter è chiamata a ripartire anche in campionato, dove nelle ultime due giornate non ha raccolto punti. L’allenatore nerazzurro Cristian Chivu continua a insistere sui principi fondamentali della sua filosofia di gioco: mentalità, atteggiamento e continuità. Il tecnico rumeno, oltre a essere impegnato tatticamente, sta svolgendo un lavoro individuale e psicologico con ogni calciatore, instaurando dialoghi personali e riunioni di gruppo per consolidare lo spogliatoio. 🔗 Leggi su Internews24.com

Probabili formazioni Inter Sassuolo, dal ballottaggio Lautaro-Pio Esposito alla scelta in porta: cosa filtra sulle idee di Chivu