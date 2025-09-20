Probabili formazioni Inter Sassuolo dal ballottaggio Lautaro-Pio Esposito alla scelta in porta | cosa filtra sulle idee di Chivu
alla vigilia. Dopo la convincente vittoria all’esordio in Champions League contro l’ Ajax, l’ Inter è chiamata a ripartire anche in campionato, dove nelle ultime due giornate non ha raccolto punti. L’allenatore nerazzurro Cristian Chivu continua a insistere sui principi fondamentali della sua filosofia di gioco: mentalità, atteggiamento e continuità. Il tecnico rumeno, oltre a essere impegnato tatticamente, sta svolgendo un lavoro individuale e psicologico con ogni calciatore, instaurando dialoghi personali e riunioni di gruppo per consolidare lo spogliatoio. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: probabili - formazioni
Dove vedere Roma-UniPomezia: streaming e probabili formazioni
Fiorentina si parte: la sfida con il Polissya apre la stagione. Probabili formazioni e dove vederla in tv
Serie A, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv
Cremonese-Parma, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Juve a Verona, diretta: probabili formazioni e risultato in tempo reale. Next Gen e Primavera LIVE - facebook.com Vai su Facebook
Serie A: le probabili formazioni della 4^ giornata; Probabili 4ª: Lautaro in dubbio: se non ce la fa gioca Pio Esposito. Vlahovic-David dal 1'; Inter-Sassuolo: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming.
Inter-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A - Lautaro Martinez si è allenato in gruppo ed è recuperato e può partire titolare con Thur ... Lo riporta sport.sky.it
Inter-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole statistiche e orario della partita - 26, 4a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche, pillole e orari TV/streaming ... Da sport.virgilio.it