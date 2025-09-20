Primavera 1 Milan-Frosinone 0-1 al 45? | gol di Colley per ora | LIVE News

Pianetamilan.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 13:00, allo stadio 'Silvio Piola' di Novara, si disputa Milan-Frosinone, partita della 5^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale della gara dei rossoneri di mister Giovanni Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

