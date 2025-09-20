Prima la rissa e poi il furto del telefono denunciati tre stranieri

La Polizia di Stato nella serata di venerdì scorso, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, Dott. Stanislao Caruso, ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio interforze che ha interessato il capoluogo.L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it