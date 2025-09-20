Prima la rissa e poi il furto del telefono denunciati tre stranieri
La Polizia di Stato nella serata di venerdì scorso, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, Dott. Stanislao Caruso, ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio interforze che ha interessato il capoluogo.L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: prima - rissa
Rissa Dumfries Acuna, l’olandese risponde agli haters e chiude la questione: «Alcuni dovrebbero pensarci prima di…» – FOTO
Scoppia la rissa, fuggi fuggi prima dell’arrivo dei carabinieri. Tre denunciati
Maxi rissa in centro: prima gli insulti poi calci e pugni, un ferito
Prima l’alterco, poi la rissa, infine le coltellate. Teatro dell’ennesima notte di follia a Mortara è stato corso Piave. Ieri sera, poco dopo le 22 scoppia il delirio con l’ormai abituale litigio tra stranieri, in questo caso nordafricani. Ad avere la peggio un 26enne, arriv Vai su Facebook
Prima la rissa e poi il furto del telefono, denunciati tre stranieri; In cinque contro uno, rissa con tentato furto di cellulare in pieno pomeriggio; Prima il furto di un telefono, poi scoppia la rissa tra due gruppi di stranieri in piazza Moro: oltre 50 persone coinvolte, feriti IL VIDEO.
Prima il furto e poi le botte, ruba chiavi e portafogli in spiaggia: raggiunto in strada, scoppia la rissa - E’ accaduto in strada, in fondo a viale Trieste a Levante, all’altezza della rotatoria che introduce alla pista ciclabile che va ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Bari, rissa dopo il furto di un telefonino. Due feriti - Il furto di un telefonino sarebbe all'origine di una rissa che ha coinvolto una trentina di persone nel pieno centro di Bari. Da rainews.it