PRIMA E DOPO LA STAGIONE DELLE PIOGGE di Nagai Kaf? | recensione

Nerdpool.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marsilio Editori propone, a cura di Alberto Zanonato, Prima e dopo la stagione delle piogge di Nagai Kaf?, considerato uno dei grandi nomi della letteratura giapponese moderna. Trama. La giovane ventenne Kimie, cameriera presso il caffè Don Juan a Ginza, è vittima di maldicenze e molestie da parte di un individuo sconosciuto. Che qualcuno nutra del risentimento nei suoi confronti a causa della sua attività di prostituta, cui è stata iniziata dall’amica geisha Ky?ko? Rivoltasi persino a un indovino per trovare risposte, Kimie – unico personaggio veramente a tutto tondo secondo la critica del premio Nobel Kawabata Yasunari – cercherà di venire a capo della vicenda destreggiandosi con scaltrezza tra i vari uomini che le gravitano intorno, dallo scrittore Kiyo’oka Susumu, suo amante, al vecchio donnaiolo Matsuzaki. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

prima e dopo la stagione delle piogge di nagai kaf recensione

© Nerdpool.it - PRIMA E DOPO LA STAGIONE DELLE PIOGGE di Nagai Kaf?: recensione

In questa notizia si parla di: prima - dopo

Attore di harry potter remake svela se il suo personaggio tornerà dopo la prima stagione della serie hbo max

Temptation Island, la scoperta ore dopo la prima puntata: pazzesco. “Che situazione”

CBS reality show in salita su Paramount Plus dopo la prima eliminazione

Prima pioggia della stagione e prima emergenza al Foro Boario: di nuovo sott’acqua; Cina: la stagione delle piogge è arrivata prima del solito e con impatti devastanti; Meteo: Maggio, ma è vero che pioverà tutto il mese? La Tendenza.

Meteo, da domenica la staffetta tra estate e autunno: prime piogge al Nord, Caldo ancora per poco altrove - La giornata inizierà con condizioni ancora soleggiate e piuttosto calde, seppur con qualche nube sparsa sul Nordovest e lungo le coste tirreniche. Come scrive ilmeteo.it

prima dopo stagione pioggeVenezia, prima acqua alta della stagione: Mose già in funzione - Ieri, 10 settembre, la prima alzata delle barriere MOSE ... Si legge su lavocedivenezia.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Dopo Stagione Piogge