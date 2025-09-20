Prima categoria Gironi C e B

Dopo due turni di Coppa Marche è il tempo dello start al campionato di Prima Categoria. Inizia oggi il cammino che vedrà le formazioni anconetane inserite sempre nel girone B e C. Nel B parte favorita sulla carta Fc Osimo che oggi a Osimo Stazione riceve la Cingolana. Punteranno all’alta classifica anche Borgo Minonna, Borghetto, Olimpia Marzocca, Filottranese, ma attenzione anche alla Real Cameranese, alla Cingolana e alla Passatempese, quest’ultima tornata nel girone B assieme all’Argignano, con le due squadre che si sfideranno proprio oggi, alla prima, come la stagione passata. Nel C inserito il Loreto, neopromosso, che oggi al Capodaglio di Villa Musone ospiterà la Belfortese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

