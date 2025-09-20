Prima categoria Gironi C e B

Dopo due turni di Coppa Marche è il tempo dello start al campionato di Prima Categoria. Inizia oggi il cammino che vedrà le formazioni anconetane inserite sempre nel girone B e C. Nel B parte favorita sulla carta Fc Osimo che oggi a Osimo Stazione riceve la Cingolana. Punteranno all’alta classifica anche Borgo Minonna, Borghetto, Olimpia Marzocca, Filottranese, ma attenzione anche alla Real Cameranese, alla Cingolana e alla Passatempese, quest’ultima tornata nel girone B assieme all’Argignano, con le due squadre che si sfideranno proprio oggi, alla prima, come la stagione passata. Nel C inserito il Loreto, neopromosso, che oggi al Capodaglio di Villa Musone ospiterà la Belfortese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prima categoria, Gironi C e B

In questa notizia si parla di: prima - categoria

Prima categoria. Il Radicondoli si affida di nuovo a Calà Campana

La neopromossa in Prima Categoria. Bando sempre nel segno di Pagani: "Vogliamo toglierci soddisfazioni»

Calcio dilettanti. Fiumanese in Prima Categoria e Medla in Seconda: ok dal Crer

La prima in casa della Zognese ? Prima categoria - Girone E - 2° Giornata ZOGNESE-RANICA 21 Settembre 2025 Centro sportivo Camanghè (Zogno) 15:30 #cuorezognese #ForzaZognese #sport #Calcio #asdzognese #ranica #matchday #prima Vai su Facebook

L'esordio stagionale della Prima Categoria: ecco che cosa è successo nel primo turno di Coppa Toscana e le partite del prossimo turno. #calciopiu - X Vai su X

Prima categoria, Gironi C e B; Seconda Categoria / L’attesa è finita, inizia il campionato: il programma della 1^giornata; Scatta il campionato. Subito i super derby.

Calcio prima categoria. La Frugesport cerca i tre punti a Pontelagoscuro . Trasferta anche per la Virtus Faenza: alle 15 a Forlì - Nel girone F al "Comunale" di Pontelagoscuro arriva la Frugesport, reduce dal pareggio al primo turno. Da msn.com

Ecco i calendari per Prima e Seconda Categoria - La Lnd Lazio ha diramato i calendari dei campionati di Prima e Seconda Categoria, a cui parteciperanno tantissime squadre del territorio. Scrive civonline.it