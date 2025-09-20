Prima amichevole per la Consar | Vorrei vedere subito agonismo

A conclusione della terza settimana di preparazione pre campionato, per la Consar è arrivato il momento della prima verifica agonistica. Oggi pomeriggio, alle 17, al PalaCosta (ingresso libero), Goi e compagni sosterranno un test amichevole contro Siena, in quello che diventa un interessante antipasto del prossimo campionato di A2, che scatterà il 19 ottobre. Il test congiunto tra Ravenna e Siena è ormai un’abitudine nel precampionato, mentre nel passato torneo di A2, le due formazioni si sono affrontate 4 volte: due in regular season e due nei quarti di finale dei playoff, quando i toscani sovvertirono il pronostico, eliminando i giallorossi dalla corsa alla promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

