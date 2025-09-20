Prezzi delle sigarette in aumento fino al 2028 il piano rincari
Da gennaio sigarette e tabacco potrebbero costare di più e il prezzo continuerebbe a salire di anno in anno fino al 2028. È l’intervento su cui è al lavoro il Mef in vista della prossima Manovra, con un piano di rialzi progressivi delle accise sui prodotti da fumo a partire dal 2026. Secondo l’ipotesi, i prezzi al tabaccaio crescerebbero progressivamente nel prossimo triennio, fino a raggiungere un aumento finale di un euro e mezzo. La mossa del Governo sarebbe stata pensata per compensare il possibile minore gettito che potrebbe provocare l’innalzamento del livello di accise minime imposte dall’Europa, come da proposta di Bruxelles. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
