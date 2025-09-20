Previsioni meteo weekend di piena estate poi arriva l' autunno con forti temporali

Caldo anomalo per il periodo, con temperature di 8 gradi sopra la media. Da lunedì in arrivo una perturbazione porterà calo termico e acquazzoni.

previsioni meteo weekend di piena estate poi arriva l autunno con forti temporali

previsioni meteo weekend pienaMeteo: weekend con sole e caldo anomalo, ma l'anticiclone sta per cedere. Le previsioni da sabato 20 settembre - L'anticiclone dominerà la scena meteo anche nel weekend, ma all'orizzonte di conferma un peggioramento: primi segnali da domenica! meteo.it scrive

previsioni meteo weekend pienaMeteo, ultimo weekend di stampo estivo in Italia? Le previsioni - 21 settembre grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Secondo meteo.it

