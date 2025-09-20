Previsioni meteo weekend di piena estate poi arriva l' autunno con forti temporali
Caldo anomalo per il periodo, con temperature di 8 gradi sopra la media. Da lunedì in arrivo una perturbazione porterà calo termico e acquazzoni. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: previsioni - meteo
Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo
Meteo, tempo instabile nel weekend: tornano pioggia e temporali. Le previsioni
Meteo, le previsioni in Campania per sabato 28 giugno 2025
Le previsioni meteo per il week end del 20 settembre a cura del meteorologo Adriano Mazzarella - X Vai su X
Previsioni meteorologiche per venerdì 19 settembre Buongiorno a tutti i follower di METEO-PF! Un vasto campo di alta pressione porta tempo stabile e ben soleggiato su tutto il nostro territorio. Non cambierà molto da qui a domenica, (probabilmente anche lun Vai su Facebook
Meteo: il weekend è da piena estate ma poi torna la pioggia; Meteo, weekend di piena estate poi torna il maltempo; Meteo, in Sicilia è ancora piena estate: weekend a tutto sole.
Meteo: weekend con sole e caldo anomalo, ma l'anticiclone sta per cedere. Le previsioni da sabato 20 settembre - L'anticiclone dominerà la scena meteo anche nel weekend, ma all'orizzonte di conferma un peggioramento: primi segnali da domenica! meteo.it scrive
Meteo, ultimo weekend di stampo estivo in Italia? Le previsioni - 21 settembre grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Secondo meteo.it