Previsioni meteo per Avellino – Sabato 20 settembre 2025

Ad Avellino, sabato 20 settembre 2025, si prevede una splendida giornata di sole, con condizioni di cielo sereno per l’intero arco della giornata e l’assenza totale di precipitazioni.Le temperature oscilleranno tra una massima di 32 °C e una minima di 17 °C. Il limite dello zero termico sarà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it