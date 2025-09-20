Presto online il nuovo sito istituzionale del Comune di San Giuliano Terme
Da lunedì 22 settembre sarà online il nuovo sito istituzionale del Comune di San Giuliano Terme all'indirizzo solito, che andrà a sostituire l'attuale portale web. Il nuovo sito è stato realizzato grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) nell'ambito della Misura. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
