Presto online il nuovo sito istituzionale del Comune di San Giuliano Terme

Pisatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 22 settembre sarà online il nuovo sito istituzionale del Comune di San Giuliano Terme all'indirizzo solito, che andrà a sostituire l'attuale portale web. Il nuovo sito è stato realizzato grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) nell'ambito della Misura. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presto - online

Foto di donne sessualizzate online, chiude uno dei siti nella bufera | Il ministro Roccella: presto misure del governo

Smartphone troppo presto? Per Marco Gui servono patti digitali e regole condivise: età di consegna, gradualità d’accesso e compiti online ripensati con supervisione adulta

Presto online il nuovo sito istituzionale del Comune di San Giuliano Terme; Servizi digitali e testi consultabili, presto online il nuovo sito del Comune di Verona; Sito Istituzionale | Sicurezza stradale, presto in funzione nuovi velox.

Online nuovo sito istituzionale della Asl Lanciano Vasto Chieti - Più semplice da usare e più vicino ai bisogni delle persone: è online il nuovo sito istituzionale www. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Presto Online Nuovo Sito