Prestito agli studenti universitari siciliani fino a 10mila euro

Il governo regionale ha approvato un nuovo strumento finanziario a favore degli studenti universitari. Si tratta del prestito d’onore, previsto dalla legge regionale n. 28 del 18 novembre 2024, e oggi attivato dalla giunta. Il fondo iniziale, pari a 6 milioni di euro, è destinato a coprire le esigenze economiche degli studenti siciliani che si trovano in condizioni di svantaggio, ma che mostrano un percorso accademico solido e regolare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Prestito d'onore agli studenti universitari, via libera della Regione che stanzia 6 milioni di euro
Via libera al prestito d’onore per gli studenti universitari, contributi a chi è in difficoltà - La nuova misura mira a sostenere gli studenti meritevoli e in condizioni economiche svantaggiate con un finanziamento di 10mila euro ... Come scrive grandangoloagrigento.it