Press trip a Montecorice | mare tradizioni e sapori del Cilento

Adagiato lungo la costa del Cilento, Montecorice è un piccolo gioiello che custodisce l’autenticità del Sud. Qui il tempo sembra rallentare: il blu profondo del Mar Tirreno si frange su calette rocciose e spiagge di ciottoli, mentre le colline retrostanti digradano dolcemente verso il mare, punteggiate da uliveti secolari e macchia mediterranea.. ‘ ‘ Questo tratto di costa, oggi parte del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni — riconosciuto patrimonio UNESCO — affonda le sue radici in un passato antico: i primi insediamenti risalgono all’epoca greca e romana, quando lungo queste coste approdavano mercanti e navigatori. 🔗 Leggi su Zon.it

