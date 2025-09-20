Preso latitante era in auto senza assicurazione

Invece di scontare la pena in carcere ha viaggiato in autostrada a bordo di una macchina, tra l’altro, senza assicurazione. Ma la sosta all’area di servizio Versilia ovest, che ricade nel territorio di Pietrasanta, gli è costata cara in quanto ha trovato una pattuglia della polizia stradale di Viareggio impegnata nelle consuete attività di prevenzione. Agli agenti è bastato infatti effettuare alcuni controlli per "smascherare" il malvivente e portarlo in carcere. L’operazione è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, orario che ha fin da subito insospettito la pattuglia della stradale. Non solo: l’uomo, che viaggiava a bordo di una Fiat Cubo, aveva un comportamento quanto meno discutibile, forse dovuto all’agitazione di fronte alla presenza degli agenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Preso latitante, era in auto senza assicurazione

