Preso ladro buongustaio trovato con 9 Kg di parmigiano reggiano nello zaino

È stata una serata particolarmente impegnativa quella di giovedì, nel corso della quale i Carabinieri della Compagnia di Sora e di tutti i reparti dipendenti hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nelle città di Sora, Isola del Liri, Arpino e nei comuni del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: preso - ladro

Baranzate, ladro in casa scappa dal balcone e si fa male, preso dai carabinieri

Furto e inseguimento con incidente in viale Dante, preso un altro ladro: era in Ungheria

Avellino, arrestato ladro seriale: preso dopo furto d’auto e scippo a donna anziana

Preso #ladro #mascherato nel Napoletano - Il giovane è un pugile di Castellammare: bloccato dopo una colluttazione Vai su Facebook

? Sorpreso a rubare in una cantina, ladro viene preso a pugni dal proprietario e finisce in ospedale http://dlvr.it/TN9SgK #FattoDiCronaca #SantaGiuletta #Pavia #Ladro #Giustizia - X Vai su X

Preso ladro buongustaio, trovato con 9 Kg di parmigiano reggiano nello zaino; Ladro buongustaio fa sparire sei chili di parmigiano dagli scaffali: preso.

Roma, ladro precipita dal terrazzo mentre tenta di rubare: trovato morto a Monteverde - Probabilmente ha provato ad arrampicarsi dopo aver preso di mira un appartamento rimasto inabitato perché i proprietari sono ancora in vacanza. Scrive ilmessaggero.it