Preso ancora con la droga | Ma da lunedì smetto
Disoccupato (e pusher) fino a ieri, muratore da lunedì prossimo. Nel mezzo, un arresto per spaccio di hashish giovedì scorso e un altro a luglio. È la parabola di un 29enne gambiano, regolare sul territorio, fermato giovedì pomeriggio dalla Squadra mobile della polizia al monumento della Resistenza accanto alla stazione, mentre cedeva una dose di droga a un italiano. Addosso gli agenti gli hanno trovato circa 15 grammi di hashish e denaro contante. Non era la prima volta: lo scorso luglio lo stesso giovane era stato già arrestato per spaccio. Ha scelto di patteggiare e il giudice ha riconosciuto la continuazione con il precedente, portando la pena a dieci mesi.
