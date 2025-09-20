Presentata quarta rassegna teatrale musicale di Hub arte e cultura
Presentata la quarta rassegna di teatro musica di hub arte e cultura. Da ottobre prende il via una nuova stagione teatrale e musicale nelle sale di palazzo Palumbo. Si parte il 17 e 18 ottobre con Marina Confalone per arrivare sino a maggio con diversi artisti che porteranno in scena spettacoli di vario genere. Riconfermato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: presentata - quarta
Presentata la quarta edizione del suggestivo trail sulla spiaggia di 5 e 11 chilometri, in programma domenica 21 settembre al Lido di Venezia Vai su Facebook
PRESENTATA 4^ STAGIONE AUTUNNO-INVERNO DELL’ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA: REPORT, PROGRAMMA EVENTI, FOTO - X Vai su X
Teatro, presentata IV edizione Hystrio Festival; TEATRO VERDI PORDENONE, PRESENTATA LA NUOVA PROGRAMMAZIONE; Presentata l'84esima stagione della Camerata Musicale Barese: 20 appuntamenti tra musica, teatro e danza, il calendario completo.
A Riccione tornano i pomeriggi di Piccoli Mondi - Il tutto non sarebbe possibile senza il supporto di Unipol Sai/Procopio Assicurazioni, Libreria Bianca & Volta, Polleria Argentina, Caffè Bologna, Grabo ... Riporta chiamamicitta.it
Al via il 4 novembre la rassegna "Tutti a teatro" - Il video - Presentata al Caffè del Teatro Regio la XI edizione della rassegna Tutti a Teatro: dieci titoli per undici serate al via il 4 novembre nel segno dell’inclusione con Din Don Down con Paolo Ruffini . Secondo gazzettadiparma.it