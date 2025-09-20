Premio Letterario Camaiore Oggi il verdetto finale Se la giocano in cinque
Oggi sarà svelato il vincitore del "Premio Letterario Camaiore- Francesco Belluomini". Dalle 17.30, nella suggestiva cornice della ‘Duse’ di Villa Ariston a Lido di Camaiore, va in scena la serata finale dell’evento culturale tra i più noti della Toscana. Cinque titoli per la giuria popolare di 50 persone: a condurre la serata sarà lo scrittore e critico letterario Luca Nannipieri, mentre le letture dei brani sono affidate a Sandra Tedeschi. Interludi musicali affidati alla cantante jazz Michela Lombardi. "Il linguaggio poetico dice che non c’è intelligenza artificiale che possa sondare nel profondo il mistero che è nel cuore delle persone, tanto più prezioso nel tempo in cui vengono perdute tante vite di giovani e giovanissimi che avrebbero dovuto poter vivere e amare la vita – dichiara il presidente del Premio Michele Brancale –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
