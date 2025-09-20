Premio Charlot tutto pronto per la presentazione della 37ª edizione
Si terrà martedì 23 settembre 2025, alle ore 10, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città di Salerno, la conferenza stampa di presentazione della 37ª edizione del Premio Charlot, lo storico riconoscimento dedicato alla comicità e all’arte dello spettacolo, ideato e diretto da Claudio Tortora.I. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Premio Charlot 2025: giovani comici in gara e un laboratorio per ridere sul serio
