Rosa Anna Conti e Franco Belosi saranno insigniti dei premi ‘Un amico per Russi’ e ‘Artoran a Ross’ domani mattina alle 10 durante una cerimonia nel teatro Comunale. I due riconoscimenti sono attribuiti a una concittadina o un concittadino e a un russiano di origine ma ormai lontano, che con la loro attività onorano Russi. Rosa Anna Conti, conosciutissima in città, ha lottato fin dagli anni Sessanta per e in difesa dei diritti delle donne. È stata assessore dal 1985 al 1990 e sempre molto impegnata nel sindacato, nella Cgil in particolare a fianco delle donne, di pensionate e pensionati. Nonostante si sia mossa in ambienti prevalentemente maschili è riuscita a far sentire la sua voce, portando avanti le sue battaglie con determinazione e lasciando un segno nella comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Premi ai russiani meritevoli. Conti, l'impegno per i più deboli e Belosi, fisico e ricercatore