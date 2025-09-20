Prelievi domiciliari Usb Sanità | Silenzio inaccettabile dell’Asp di Reggio Calabria

L'Unione sindacale di base, lo scorso 5 agosto, ha inviato "una richiesta formale di incontro urgente all’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, per affrontare le gravi criticità legate al nuovo servizio di prelievi domiciliari. A distanza di oltre un mese, non solo non abbiamo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: prelievi - domiciliari

COMUNICAZIONE UFFICIALE! Si precisa che la sede fisica di RESCUE LIFE APS è sempre la medesima , ubicata in via Santa Maria Assunta 13 a Turi. Per qualsiasi esigenza o necessità (Trasporti sanitari, assistenze domiciliari , organizzazione eventi, Vai su Facebook

Usb denuncia criticità nei prelievi domiciliari a Reggio: silenzio dell’Asp - Il sindacato segnala rischi per lavoratori e pazienti e chiede risposte urgenti alle gravi carenze organizzative e di sicurezza ... Come scrive zoom24.it

Prelievi domiciliari, silenzio inaccettabile dell’ASP di Reggio Calabria - La denuncia arriva da USB Sanità Calabria, che definisce “inaccettabile” il silenzio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ... Riporta reggiotv.it