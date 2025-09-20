Preghiera del mattino del 20 Settembre 2025 | Guidami e proteggimi o Dio

Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 20 Settembre 2025: “Guidami e proteggimi o Dio”

In questa notizia si parla di: preghiera - mattino

Preghiera del mattino del 28 Giugno 2025: “Signore, resta con me”

Preghiera del mattino del 29 Giugno 2025: “Guidami alla Tua dimora”

Preghiera del mattino del 30 Giugno 2025: “Io credo in Te”

SAN FRANCESCO D'ASSISI. . 19 Settembre 2025 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro nella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa - Desideri aiutare i Vai su Facebook

Tutto pronto per la Festa degli Oratori di Valgreghentino e Villa San Carlo; A Tirano, dal 20 settembre la Novena dell'Apparizione: da 520 anni il messaggio di bene della Vergine Maria; A Stella Maris il 23 la Festa di San Pio, da domani il triduo di preghiera.

Preghiera del mattino del 19 Settembre 2025: “Sostieni la mia croce” - Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Scrive lalucedimaria.it

Preghiera del mattino del 17 Settembre 2025: “Donami gioia e letizia” - La preghiera del mattino di oggi, 17 settembre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Lo riporta lalucedimaria.it