Precipita per 15 metri mentre scala la ferrata | salvato dalle corde

Il primo uomo di una cordata è caduto a 2.100 metri di quota, ferendosi. È successo ieri pomeriggio, intorno alle 15 e 50: insieme a un'altra persona stava salendo la via Lomasti, una ripida ferrata sul Piccolo Mangart di Coritenza. L'incidente è avvenuto quando i due si trovavano a circa due. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

