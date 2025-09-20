Precipita da una cordata per 80 metri e muore sulle Dolomiti

Un alpinista è morto dopo essere precipitato da una cordata sulle Dolomiti. La vittima, 36 anni di Montebelluna, in provincia di Treviso, ha perso la vita nel primo pomeriggio mentre stava salendo in cordata la Via dei pacifici alla Torre meridionale delle Torri di Neva, sul confine tra le province di Belluno e Trento. L'allarme è arrivato intorno alle 13.15 alla Centrale del Suem di Pieve di Cadore, nel Bellunese, dal compagno di cordata, che stava sotto la vittima e che lo ha visto precipitare. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Precipita da una cordata per 80 metri e muore sulle Dolomiti

In questa notizia si parla di: precipita - cordata

Franco Gaspari, la guida alpina accusa un malore e precipita davanti agli amici durante la scalata alla Cima Grande di Lavaredo. «Un compagno di cordata»

Franco Gaspari, la guida alpina accusa un malore e precipita davanti agli amici durante la scalata alle Tre Cime di Lavaredo. «Un compagno di cordata»

Precipita per 80 metri sotto gli occhi del compagno di cordata e muore a 36 anni: «L'ho visto cadere, mi ha sfiorato ed è scomparso»

Franco Gaspari, la guida alpina accusa un malore e precipita davanti agli amici durante la scalata alla Cima Grande. «Un amico e compagno di cordata» Vai su Facebook

Guida alpina ampezzana precipita dalla Cima Grande (Tre Cime) e perde la vita - X Vai su X

Precipita da una cordata per 80 metri e muore sulle Dolomiti; Fa un volo di 80 metri, alpinista muore sulle Torri di Neva; Precipita per 80 metri sotto gli occhi del compagno di cordata e muore a 36 anni: «L'ho visto cadere, mi ha sfiorato ed è scomparso».

Precipita per 80 metri sotto gli occhi del compagno di cordata e muore a 36 anni: «L'ho visto cadere, mi ha sfiorato ed è scomparso» - Il suo compagno di cordata precipita durante la scalata sulla Torre meridionale delle Torri di Neva, chiama i soccorsi ma ... Riporta msn.com

Precipita da una cordata per 80 metri e muore sulle Dolomiti - Un alpinista di Montebelluna (Treviso) di 36 anni è morto nel primo pomeriggio cadendo mentre stava salendo in cordata la Via dei pacifici alla Torre meridionale delle Torri di Neva, sul confine tra l ... Secondo msn.com