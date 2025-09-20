Precipita da una cordata per 80 metri e muore sulle Dolomiti

Un alpinista è morto dopo essere precipitato da una cordata sulle Dolomiti. La vittima, 36 anni di Montebelluna, in provincia di Treviso, ha perso la vita nel primo pomeriggio mentre stava salendo in cordata la Via dei pacifici alla Torre meridionale delle Torri di Neva, sul confine tra le province di Belluno e Trento. L'allarme è arrivato intorno alle 13.15 alla Centrale del Suem di Pieve di Cadore, nel Bellunese, dal compagno di cordata, che stava sotto la vittima e che lo ha visto precipitare. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

