Prandelli | Uno come Yamal in Italia ce lo saremmo lasciati sfuggire a scuola calcio gli avrebbero tolto la gioia di giocare

Prandelli: «Uno come Yamal in Italia ce lo saremmo lasciati sfuggire, basta ingabbiare i ragazzini con gli schemi» Bellissima intervista del Corriere della Sera (firma Marco Cherubini) a Cesare Prandelli che ora lavora con la Figc al progetto giovani. «La verità? Se dieci anni fa avessimo avuto la fortuna di avere un talento come Lamine Yamal sui campi delle giovanili, ce lo saremmo fatto sfuggire. I nostri allenatori gli avrebbero tolto la gioia di giocare e divertirsi ubriacandolo di schemi, diagonali, occupazione dello spazio, seconde palle e attacco alla difesa schierata». La voce di Cesare Prandelli, 67 anni da Orzinuovi è brillante e decisa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
